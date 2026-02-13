Retrouvez l’IRFASE sur le Salon des étudiants de Grand Paris Sud le samedi 14 février 2026 – Les Arènes d’Évry-Courcouronnes, Les arènes – Evry Courcouronnes, Évry

Retrouvez l’IRFASE sur le Salon des étudiants de Grand Paris Sud le samedi 14 février 2026 – Les Arènes d’Évry-Courcouronnes Samedi 14 février, 13h00 Les arènes – Evry Courcouronnes Essonne

Entrée libre sur inscription

Les équipes de l’IRFASE seront présentes sur le salon Grand Paris Sud d’Evry Courcouronnes pour accompagner les jeunes et leurs familles dans leur parcours d’orientation et présenter plus particulièrement les formation du secteur social.

Accueil des publics de 13h à 18h

Au programme, l’occasion de :

Rencontrer les équipes et d’affiner son projet

Découvrir les métiers du lien et de l’accompagnement social,

Se renseigner sur les dispositifs de formation proposés

S’informer sur les modalités d’admission et Parcoursup

Identifier les statuts possibles (formation et alternance)

Les arènes – Evry Courcouronnes 2 Rue Eugène Thomas, 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

