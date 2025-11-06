Retrouvez nous au Forum emploi Estaca – À la rencontre des talents de demain ! Estaca – Campus Saint Quentin Montigny-le-Bretonneux

Retrouvez nous au Forum emploi Estaca – À la rencontre des talents de demain ! Jeudi 6 novembre, 08h00 Estaca – Campus Saint Quentin Yvelines

Le 6 novembre 2025, nous serons présent au Forum entreprise ESTACA pour rencontrer les ingénieurs et talents de demain !

Nos équipes RH et opérationnelles seront sur place pour vous faire découvrir nos métiers, nos innovations et les multiples parcours possibles au sein du groupe Siemens.

Que vous soyez passionné·e par la mobilité intelligente, l’énergie durable, l’automatisation ou les technologies numériques, venez échanger directement avec nos collaborateurs et découvrir comment vos idées peuvent avoir un impact concret sur le monde de demain.

Rejoignez nous sur notre stand pour en savoir plus sur nos stages, alternances et premiers emplois, et plongez dans l’univers d’une entreprise qui fait rimer innovation et impact positif !

Estaca – Campus Saint Quentin 12 avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Venez découvrir comment nous façonnons l’industrie de demain et échangez avec nos experts sur vos futures opportunités de carrière ! innovation technologie

