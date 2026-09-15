Retrouvez un dos libre et mobile ! Auray
jeudi 17 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
Retrouvez un dos libre et mobile !
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 18:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Un atelier pour détendre, renforcer et retrouver du confort au quotidien. Avec Tatiana Orlhac, apprenez à revenir dans votre corps en douceur, respirer, mobiliser, étirer, explorer le mouvement lent et retrouvez confiance dans vos sensations. À travers différents outils : yoga, pranayama, mobilité, mouvements doux, massage et auto-bercement. Cet atelier vous invite à renouer avec votre corps, relâcher les tensions et alléger votre dos. Prévoyez une tenue confortable.
Inscriptions en ligne .
8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Retrouvez un dos libre et mobile ! Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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