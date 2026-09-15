Informations pratiques

Auray

Retrouvez un dos libre et mobile !

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:00:00

fin : 2026-09-17 18:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Un atelier pour détendre, renforcer et retrouver du confort au quotidien. Avec Tatiana Orlhac, apprenez à revenir dans votre corps en douceur, respirer, mobiliser, étirer, explorer le mouvement lent et retrouvez confiance dans vos sensations. À travers différents outils : yoga, pranayama, mobilité, mouvements doux, massage et auto-bercement. Cet atelier vous invite à renouer avec votre corps, relâcher les tensions et alléger votre dos. Prévoyez une tenue confortable.

Inscriptions en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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English :

L’événement Retrouvez un dos libre et mobile ! Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon