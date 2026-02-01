Reugnes Sous la halle Sornay

Reugnes

Sous la halle Place de la mairie Sornay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Comme chaque année, Mémoire de Sornay perpétue la tradition issue du Moyen-Âge des Reugnes. Les bénévoles se mobilisent pour cette fête traditionnelle exposition d’objets anciens, jeux en bois, démonstrations de savoir-faire, danses traditionnelles et chants. La soirée se terminera par l’allumage du feu qui fait toute la particularité de ce moment on brûle les rognures de buissons et les broussailles de l’année précédente pour fêter l’arrivée du printemps et s’assurer de bonnes récoltes. En plus d’en avoir plein les yeux et les oreilles, vous pourrez (re)découvrir les goûts de la campagne bressane avec les tartines de fromage fort, les gaufres à l’ancienne, et la dégustation de gaudes et de noah. Venez en famille découvrir un moment festif et convivial !

Buvette et petite restauration sur place. .

Sous la halle Place de la mairie Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 58 40 17 memoiredesornay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reugnes

L’événement Reugnes Sornay a été mis à jour le 2026-02-18 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II