Rencontre et échanges avec les habitants-es sur les projets d’Epi de Mains et leurs attentes pour l’Espinas.

Détails sur les horaires et le lieu à venir.

L’occasion de partager votre vision de l’avenir local et de découvrir ou redécouvrir la dynamique de notre territoire.

« Epi de mains a pour but de proposer aux habitants des environs ainsi qu’aux gens de passage, l’installation d’un lieu de rencontres et d’échanges sur le site de L’Espinas, sur la Route des Crêtes, dans la commune de Ventalon en Cévennes, au centre de leur territoire commun.

S’élabore là

– Un carrefour de services communs espace médiathèque, commerce de proximité, bar et restauration, regroupement d’artisans locaux, échanges de savoir, lieu de stages pratiques à visée professionnelle ;

– Un pôle d’animation inter-associatif initiatives solidaires, jardins, rencontres culturelles, fêtes, accueil de chantier de jeunes, accueil de stagiaires ;

– Un espace de vie sociale tout public intergénérationnel.

Vimbouches

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

Meeting and discussions with residents about Epi de Mains projects and their expectations for Espinas.

Details of times and place to follow.

German :

Treffen und Austausch mit den Bewohner/innen über die Projekte von Epi de Mains und ihre Erwartungen für Espinas.

Details zu Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.

Italiano :

Incontro e discussione con i residenti sui progetti di Epi de Mains e sulle loro aspettative per Espinas.

Seguiranno dettagli su orari e luogo di svolgimento.

Espanol :

Reunión y debate con los residentes sobre los proyectos de Epi de Mains y sus expectativas para Espinas.

Los horarios y el lugar de la reunión se comunicarán más adelante.

