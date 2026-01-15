Réunion annuelle Arès
Réunion annuelle Arès vendredi 6 février 2026.
Réunion annuelle
grande salle Domaine des Lugées Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
L’association présentera ses actions 2026 et ses résultats financiers.
La matinée se terminera par une auberge espagnole !
Public adulte Gratuit.
Renseignements au 06 87 38 29 76 ou par mail à achaquit@gmail.com
Lieu grande salle du domaine des Lugées. .
grande salle Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réunion annuelle
L’événement Réunion annuelle Arès a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Arès