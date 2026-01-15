Réunion annuelle Arès

Réunion annuelle

grande salle Domaine des Lugées Arès Gironde

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

L’association présentera ses actions 2026 et ses résultats financiers.

La matinée se terminera par une auberge espagnole !

Public adulte Gratuit.

Renseignements au 06 87 38 29 76 ou par mail à achaquit@gmail.com

