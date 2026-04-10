Marnhagues-et-Latour

Réunion atelier bois

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Un atelier partagé dédié au travail du bois ouvrira bientôt à Latour… et nous vous proposons une rencontre pour en savoir plus !

Rejoignez-nous à l’accueil du Château pour en discuter et découvrir

– Le concept de l’atelier partagé

– Les futures machines et outils disponibles

– Les ateliers d’initiation et les formations sécurité

– À qui s’adresse l’atelier et comment il fonctionnera

Que vous soyez bricoleur, curieux, débutant ou passionné, cette rencontre est faite pour vous. Un espace pour créer, apprendre, réparer… et partager des savoir-faire ensemble !

Nous proposons un apéro partagé pour prolonger ce moment d’échange.

Rendez-vous à 18h au Chateau de Latour sur Sorgues .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr

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English :

A shared workshop dedicated to woodworking will soon be opening in Latour? and we’d like to invite you to a meeting to find out more!

L’événement Réunion atelier bois Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)