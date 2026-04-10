Réunion atelier bois Marnhagues-et-Latour
Réunion atelier bois Marnhagues-et-Latour mardi 21 avril 2026.
Marnhagues-et-Latour
Réunion atelier bois
Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Un atelier partagé dédié au travail du bois ouvrira bientôt à Latour… et nous vous proposons une rencontre pour en savoir plus !
Rejoignez-nous à l’accueil du Château pour en discuter et découvrir
– Le concept de l’atelier partagé
– Les futures machines et outils disponibles
– Les ateliers d’initiation et les formations sécurité
– À qui s’adresse l’atelier et comment il fonctionnera
Que vous soyez bricoleur, curieux, débutant ou passionné, cette rencontre est faite pour vous. Un espace pour créer, apprendre, réparer… et partager des savoir-faire ensemble !
Nous proposons un apéro partagé pour prolonger ce moment d’échange.
Rendez-vous à 18h au Chateau de Latour sur Sorgues .
Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A shared workshop dedicated to woodworking will soon be opening in Latour? and we’d like to invite you to a meeting to find out more!
L’événement Réunion atelier bois Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Marnhagues-et-Latour (Aveyron)
- Chantier bénévole Marnhagues-et-Latour 18 avril 2026
- Circuit VTT Le Château de Latour Marnhagues-et-Latour Aveyron 1 mai 2026