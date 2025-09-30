Réunion autour de la Sécurité sociale de l’alimentation Crest

24 Avenue Adrien Fayolle Crest Drôme

La prochaine réunion sur la mise en place dans la Vallée d’une Sécurité sociale de l’alimentation (SSA) aura lieu le mardi 30 septembre à 18h30 à l’Usine Vivante à Crest. La réunion sera consacrée à une discussion autour des actions à venir.

24 Avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rla.vd@mailo.com

English :

The next meeting on setting up a Social Security for Food (SSA) in the Valley will take place on Tuesday September 30 at 6:30pm at the Usine Vivante in Crest. The meeting will be devoted to a discussion of future actions.

German :

Das nächste Treffen zur Einrichtung einer Sozialversicherung für Lebensmittel (SSA) im Tal findet am Dienstag, den 30. September um 18.30 Uhr in der Usine Vivante in Crest statt. Im Mittelpunkt des Treffens wird eine Diskussion über die bevorstehenden Aktionen stehen.

Italiano :

Il prossimo incontro sulla creazione di una Sicurezza Sociale Alimentare (SSA) in Valle si terrà martedì 30 settembre alle 18.30 presso l’Usine Vivante di Crest. L’incontro sarà dedicato alla discussione delle azioni future.

Espanol :

La próxima reunión sobre la creación de una Seguridad Social para la Alimentación (SSA) en el Valle tendrá lugar el martes 30 de septiembre a las 18.30 horas en la Usine Vivante de Crest. La reunión se dedicará a debatir las acciones futuras.

