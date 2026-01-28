RÉUNION AUTOUR DU PROJET CAMPMAS & MASIÈRES ET PROJECTION-DÉBAT DEMAIN LA VALLÉE Saint-Michel-de-Dèze

RÉUNION AUTOUR DU PROJET CAMPMAS & MASIÈRES ET PROJECTION-DÉBAT DEMAIN LA VALLÉE

Salle polyvalente Saint-Michel-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 18:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Le SHVC vous invite à discuter de son nouveau projet Campmas & Masières . Il propose de revitaliser les campmas des hautes vallées cévenoles et de recréer une continuité entre habitat-campmas-forêt par une gestion agricole, pastorale et forestière inspirée du concept d’hydrologie régénérative. Venez en apprendre davantage, partager vos idées et vous renseigner sur comment rejoindre le projet.

Nous sommes témoins de la déprise agricole des vallées cévenoles et de l’avancée des forêts vers les habitations. Aussi, nous constatons le délabrement de nos ouvrages hydrauliques (terrasses, béal, source, trencats) qui altère la circulation de l’eau dans nos vallées. Enfin, nous observons et sentons les effets du changement climatique, qui accentuent les phénomènes d’excès et de manque d’eau et le risque de feux de forêts. Tout ces enjeux nous interrogent comment être acteur pour garder notre territoire habitable et vivant ?

Le SHVC (Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles) vous invite à discuter de son nouveau projet Campmas & Masières . Il propose de revitaliser les campmas des hautes vallées cévenoles et de recréer une continuité entre habitat-campmas-forêt par une gestion agricole, pastorale et forestière inspirée du concept d’hydrologie régénérative.

A travers Campmas & Masières, le SHVC et ses partenaires s’appuieraient et accompagneraient des sites expérimentaux hameaux, villages, communes, lieux-dits… volontaires pour former des gouvernances locales. Venez en apprendre davantage sur le projet, partager vos idées et vous renseigner sur comment rejoindre le projet !

Rendez-vous à la salle polyvalente, lundi 23 février de 18h à 20h. Gratuit, sans inscription. Au programme Dès 18h, projection débat autour du film documentaire Demain, la vallée de Jérôme Prudent (2024, 63 min). Puis discussions autour du projet Campmas & Masières . .

Salle polyvalente Saint-Michel-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 25 40 69 agriculture@shvc.fr

English :

SHVC invites you to discuss its new Campmas & Masières project. It proposes to revitalize the campmas of the high Cévennes valleys and recreate a continuity between habitat-campmas-forest through agricultural, pastoral and forestry management inspired by the concept of regenerative hydrology. Come and learn more, share your ideas and find out how to join the project.

