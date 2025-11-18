Réunion Bail Rénov’ Espace Saint Martin Montélimar
Réunion Bail Rénov’ Espace Saint Martin Montélimar mardi 18 novembre 2025.
Réunion Bail Rénov’
Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 20:00:00
2025-11-18
Propriétaires bailleurs Vous avez des logements locatifs à rénover ?
Venez vous informer sur les contraintes, les différentes aides et les possibilités de réhabilitation locative.
L’occasion d’échanger avec un accompagnateur rénov’ et une juriste.
Espace Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 04 04 contact26@bail-renov.fr
English :
Landlords: Do you have rental properties to renovate?
Come and find out about the constraints, the various forms of assistance available and the possibilities for rental renovation.
An opportunity to talk with a renovator and a legal expert.
German :
Vermietende Eigentümer: Sie haben Mietwohnungen, die renoviert werden müssen?
Kommen Sie und informieren Sie sich über die Auflagen, die verschiedenen Hilfen und die Möglichkeiten der Mietsanierung.
Gelegenheit zum Austausch mit einem Renovierungsbegleiter und einer Juristin.
Italiano :
Proprietari di casa: avete immobili in affitto da ristrutturare?
Venite a conoscere i vincoli, le varie forme di assistenza disponibili e le possibilità di ristrutturazione degli immobili in affitto.
È l’occasione per parlare con un ristrutturatore e un esperto legale.
Espanol :
Propietarios: ¿tienen viviendas de alquiler que renovar?
Venga e infórmese sobre las limitaciones, las distintas formas de ayuda disponibles y las posibilidades de renovación de los inmuebles de alquiler.
Esta es su oportunidad de hablar con un renovador y un experto jurídico.
L’événement Réunion Bail Rénov’ Montélimar a été mis à jour le 2025-11-13 par Montélimar Tourisme Agglomération