Châteaubriant- Ligne T2 Nantes <> Clisson- Ligne 1bis Nantes <> Savenay- Ligne 5 Nantes <> Ancenis-Ligne 10 (section) Nantes <> Sainte Pazanne- Lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop en Loire-Atlantique"> Châteaubriant- Ligne T2 Nantes <> Clisson- Ligne 1bis Nantes <> Savenay- Ligne 5 Nantes <> Ancenis-Ligne 10 (section) Nantes <> Sainte Pazanne- Lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop en Loire-Atlantique">

Réunion comité de lignes périurbain nantais Salle l’Estuaire Couëron

Réunion comité de lignes périurbain nantais Salle l'Estuaire

Réunion comité de lignes périurbain nantais Salle l’Estuaire Couëron jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

La Région Pays de la Loire organise une réunion du Comité de lignes « Périurbain nantais » concernant les lignes ferroviaires et routières suivantes :- Ligne T1 Nantes <> Châteaubriant- Ligne T2 Nantes <> Clisson- Ligne 1bis Nantes <> Savenay- Ligne 5 Nantes <> Ancenis-Ligne 10 (section) Nantes <> Sainte Pazanne- Lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop en Loire-Atlantique

Salle l’Estuaire Couëron 44220
https://aleop.paysdelaloire.fr/comites-de-lignes-periurbain-nantais-0