Réunion comité de lignes périurbain nantais Salle l’Estuaire Couëron jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La Région Pays de la Loire organise une réunion du Comité de lignes « Périurbain nantais » concernant les lignes ferroviaires et routières suivantes :- Ligne T1 Nantes <> Châteaubriant- Ligne T2 Nantes <> Clisson- Ligne 1bis Nantes <> Savenay- Ligne 5 Nantes <> Ancenis-Ligne 10 (section) Nantes <> Sainte Pazanne- Lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop en Loire-Atlantique

Salle l’Estuaire Couëron 44220

https://aleop.paysdelaloire.fr/comites-de-lignes-periurbain-nantais-0