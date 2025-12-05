Réunion création d’une épicerie associative Mairie Montory
Réunion création d'une épicerie associative Mairie Montory vendredi 5 décembre 2025.
Réunion création d’une épicerie associative
Mairie 110 rue du bourg Montory Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Vous êtes invités à Montory.
Les épiceries participatives sont des structures associatives proposant à leurs adhérents de faire leurs courses. Les produits sont à prix coûtants, les adhérents tiennent des permanences à tour de rôle. Durant cette réunion, le projet d’une création d’épicerie associative, Amiñi bat , vous sera présenté. Nous vous attendons nombreux pour en discuter avec vous. .
Mairie 110 rue du bourg Montory 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
