Réunion création d’une épicerie associative Mairie Montory

Réunion création d’une épicerie associative

Mairie 110 rue du bourg Montory Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Vous êtes invités à Montory.

Les épiceries participatives sont des structures associatives proposant à leurs adhérents de faire leurs courses. Les produits sont à prix coûtants, les adhérents tiennent des permanences à tour de rôle. Durant cette réunion, le projet d’une création d’épicerie associative, Amiñi bat , vous sera présenté. Nous vous attendons nombreux pour en discuter avec vous. .

Mairie 110 rue du bourg Montory 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 28 24

