Réunion d’aide à l’écriture et à la production #75 KIno Session Bordeaux
Réunion d’aide à l’écriture et à la production #75 Mercredi 8 octobre, 18h30 KIno Session Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-08T18:30 – 2025-10-08T22:00
Fin : 2025-10-08T18:30 – 2025-10-08T22:00
Réunion d’aide à l’écriture et à la préproduction :
Réunion ayant pour but d’aider les réalisateurs à écrire leurs scénarios et à approfondir leurs nombreuses réflexions sur les courts métrages qu’ils souhaitent proposer à la future projection. Aides sur des points techniques, logistiques et prod.
Mercredi 8 octobre 2025
Début à 18h30 (horaire sous réserve de modifications)
30 Rue Armand Caduc 33800 Bordeaux
Adhésion à l’association et inscription d’un film obligatoire pour participer
Tu n’es pas inscrit mais tu veux faire des films ? Lis la suite !
Mais quel est le concept de Kino Session ?
Tous les 3 mois plusieurs équipes de tournage se lancent dans la conception de courts-métrages, avec comme base un thème et une contrainte. Après 2 mois pour écrire, tourner et monter leurs films, ils sont diffusés dans des cinémas ou salles de spectacle de la région bordelaise
Venez les découvrir avec nous !
Je souhaite voir des films :
On te donne rdv pour notre prochaine projection. Tu trouveras les infos en parcourant notre agenda ou nos reseaux !
Et pour faire des films ?
Tu es au bon endroit ! Avec Kino Session, lance-toi dans la création de courts métrages. Que tu sois comédien(ne), réalisateur(rice), ingé son, monteur(se), cadreur(se), maquilleur(se), électro, machino… pro ou complètement amateur(e), commence à tourner maintenant !
Chaque projection est suivie d’un « dating »: une soirée de rencontres pour former les futures équipes de tournages. On t’invite donc à venir découvrir l’univers de Kino à la projection et surtout de guetter le prochain dating en parcourant notre agenda ou nos reseaux !
KIno Session 30 Rue Armand Caduc 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’aide à l’écriture et à la production destinée aux équipes Kino Session : Tu réalises un film pour cette session, rejoins nous pour un regard sur ton scénar et de l’aide sur les défis de prod Cinéma Court-métrage
