Réunion de concertation publique Site patrimonial Remarquable du centre-ville Théatre de la Ville Montélimar jeudi 2 octobre 2025.

Théatre de la Ville 1 place du théâtre Montélimar Drôme

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Réunion publique présentant le dossier règlementaire en projet du Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar

Théatre de la Ville 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes blandine.delhomme@montelimar-agglo.fr

English :

Public meeting to present the draft regulations for the Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar

German :

Öffentliche Sitzung zur Vorstellung des geplanten Regelwerks des Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar (Bemerkenswertes Kulturerbe im Stadtzentrum von Montélimar)

Italiano :

Incontro pubblico per la presentazione del progetto di regolamento del Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar (sito patrimoniale eccezionale del centro di Montélimar)

Espanol :

Reunión pública para presentar el proyecto de reglamento del Sitio Patrimonial Remarquable del Centro-Ville de Montélimar

