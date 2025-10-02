Réunion de concertation publique Site patrimonial Remarquable du centre-ville Théatre de la Ville Montélimar
Réunion de concertation publique Site patrimonial Remarquable du centre-ville Théatre de la Ville Montélimar jeudi 2 octobre 2025.
Réunion de concertation publique Site patrimonial Remarquable du centre-ville
Théatre de la Ville 1 place du théâtre Montélimar Drôme
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02 20:00:00
2025-10-02
Réunion publique présentant le dossier règlementaire en projet du Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar
Théatre de la Ville 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes blandine.delhomme@montelimar-agglo.fr
English :
Public meeting to present the draft regulations for the Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar
German :
Öffentliche Sitzung zur Vorstellung des geplanten Regelwerks des Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar (Bemerkenswertes Kulturerbe im Stadtzentrum von Montélimar)
Italiano :
Incontro pubblico per la presentazione del progetto di regolamento del Site Patrimonial Remarquable du Centre-Ville de Montélimar (sito patrimoniale eccezionale del centro di Montélimar)
Espanol :
Reunión pública para presentar el proyecto de reglamento del Sitio Patrimonial Remarquable del Centro-Ville de Montélimar
