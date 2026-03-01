Réunion de courses hippiques Cholet
Réunion de courses hippiques Cholet dimanche 22 mars 2026.
Réunion de courses hippiques
Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 13:30:00
fin : 2026-03-22 18:30:00
Date(s) :
2026-03-22
C’est la rentrée sur l’hippodrome de Cholet.
Venez passer une journée aux courses hippiques en famille.
Au programme de cette journée des courses et des animations pour les enfants. .
Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 44 89 72 contacthippodromecholet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Réunion de courses hippiques Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais