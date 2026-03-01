Réunion de courses hippiques

Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 13:30:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

Date(s) :

2026-03-22

C’est la rentrée sur l’hippodrome de Cholet.

Venez passer une journée aux courses hippiques en famille.

​Au programme de cette journée des courses et des animations pour les enfants. .

Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 44 89 72 contacthippodromecholet@gmail.com

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English :

L’événement Réunion de courses hippiques Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais