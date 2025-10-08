Réunion de la Commission « Seniors » du quartier Les Maisons de la Touche, Rennes

Venez participer à la réunion mensuelle de la Commission « Seniors »

Rejoignez-nous pour développer des actions à destination des seniors du quartier, avec une attention particulière à la lutte contre l’isolement. Vous pouvez contribuer au projet déjà existant ou participer à la réflexion autour de nouvelles initiatives. »

Début : 2025-10-08T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-12T12:00:00.000+01:00

Les Maisons de la Touche, 39 bis Bd de Verdun, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine