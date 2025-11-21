Réunion de la généalogie occitane Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris 17e

Réunion de la généalogie occitane Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris 17e vendredi 21 novembre 2025.

Rencontre avec différents acteurs de la Généalogie Occitane

Ces rencontres réunissent souvent des participants autour de thématiques variées : les méthodes de recherche, la conservation des archives, l’usage des outils numériques ou encore le partage de témoignages familiaux.Rencont

Le vendredi 21 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 25 rue Lantiez 75017 Paris 17e