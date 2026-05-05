Réunion de lancement des Conférences de la Souveraineté Alimentaire en Corse Mercredi 20 mai, 14h00

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

La phase territoriale des Conférences de la souveraineté alimentaire, initiées par le Ministère de l’agriculture, marque un tournant décisif pour structurer l’avenir des filières agricoles françaises.

Elle mobilise les acteurs locaux afin de confronter les objectifs nationaux aux réalités du terrain et d’identifier des projets concrets.

L’objectif est d’élaborer une stratégie nationale de production et de transformation à horizon de dix ans.

Au cours de cette réunion de lancement à laquelle nous invitons les acteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la distribution et les consommateurs, nous poserons les bases des échanges et des réflexions pour élaborer une stratégie pour la Corse.

https://corse.chambres-agriculture.fr/infurmassi/economie-des-filieres-agricoles-corses/prospectives-agricoles/inscriptions-conferences-ateliers-de-la-souverainete-alimentaire-en-corse

une dynamique territoriale au service de la production agricole française souveraineté alimentaire