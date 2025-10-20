Réunion de préparation du Téléthon 2025 de Valréas Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas

Réunion de préparation du Téléthon 2025 de Valréas
lundi 20 octobre 2025.

Réunion de préparation du Téléthon 2025 de Valréas

Espace Jean Duffard Salle L'Oustau
43, cours Victor Hugo
Valréas

Début : 2025-10-20 18:00:00

2025-10-20

Les responsables d’associations, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent s’investir cette année à titre individuel ou collectif, d’une manière ou d’une autre, sont invités à participer à cette réunion qui se terminera par le verre de l’amitié.

+33 6 13 05 92 22
commerce@mairie-valreas.fr

English :

Association managers and anyone else wishing to get involved this year, individually or collectively, in one way or another, are invited to attend this meeting, which will end with a friendly drink.

German :

Die Verantwortlichen der Vereine, aber auch alle anderen Personen, die sich in diesem Jahr als Einzelperson oder Gruppe in irgendeiner Weise engagieren möchten, sind herzlich eingeladen, an diesem Treffen teilzunehmen, das mit einem Glas Freundschaft endet.

Italiano :

I dirigenti delle associazioni e tutti coloro che desiderano impegnarsi quest’anno, individualmente o collettivamente, in un modo o nell’altro, sono invitati a partecipare a questo incontro, che si concluderà con un aperitivo amichevole.

Espanol :

Los responsables de las asociaciones y cualquier otra persona que desee participar este año, individual o colectivamente, de un modo u otro, están invitados a asistir a esta reunión, que finalizará con un aperitivo de camaradería.

