Réunion de préparation du Téléthon 2025 de Valréas Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas

Réunion de préparation du Téléthon 2025 de Valréas
Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-12 18:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Les responsables d’associations, mais aussi toutes les personnes
qui souhaitent s’investir cette année à titre individuel ou collectif,
d’une manière ou d’une autre, sont invités à participer à cette réunion
qui se terminera par le verre de l’amitié.
Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr
English :
Managers of associations, but also anyone who wants to get involved
who wish to get involved this year, either individually or collectively,
in one way or another, are invited to take part in this meeting
which will conclude with a friendly drink.
German :
Verantwortliche von Vereinigungen, aber auch alle anderen Personen
die sich in diesem Jahr als Einzelperson oder Gruppe engagieren möchten,
in irgendeiner Form engagieren, sind eingeladen, an diesem Treffen teilzunehmen
das mit einem Glas Freundschaft enden wird.
Italiano :
Dirigenti di associazioni e chiunque altro voglia essere coinvolto
che desiderano impegnarsi quest’anno, individualmente o collettivamente,
in un modo o in un altro, sono invitati a partecipare a questo incontro
che si concluderà con un aperitivo in amicizia.
Espanol :
Directores de asociaciones, y cualquier otra persona que desee participar
que quiera implicarse este año, ya sea individual o colectivamente,
de una forma u otra, están invitados a participar en esta reunión
que finalizará con una copa de camaradería.
