Réunion de préparation du Téléthon 2025 de Valréas Espace Jean Duffard Salle L'Oustau Valréas mercredi 12 novembre 2025.

Espace Jean Duffard Salle L'Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Les responsables d’associations, mais aussi toutes les personnes

qui souhaitent s’investir cette année à titre individuel ou collectif,

d’une manière ou d’une autre, sont invités à participer à cette réunion

qui se terminera par le verre de l’amitié.

Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

English :

Managers of associations, but also anyone who wants to get involved

who wish to get involved this year, either individually or collectively,

in one way or another, are invited to take part in this meeting

which will conclude with a friendly drink.

German :

Verantwortliche von Vereinigungen, aber auch alle anderen Personen

die sich in diesem Jahr als Einzelperson oder Gruppe engagieren möchten,

in irgendeiner Form engagieren, sind eingeladen, an diesem Treffen teilzunehmen

das mit einem Glas Freundschaft enden wird.

Italiano :

Dirigenti di associazioni e chiunque altro voglia essere coinvolto

che desiderano impegnarsi quest’anno, individualmente o collettivamente,

in un modo o in un altro, sono invitati a partecipare a questo incontro

che si concluderà con un aperitivo in amicizia.

Espanol :

Directores de asociaciones, y cualquier otra persona que desee participar

que quiera implicarse este año, ya sea individual o colectivamente,

de una forma u otra, están invitados a participar en esta reunión

que finalizará con una copa de camaradería.

