Réunion de préparation pour la  Rue aux enfants, rue pour tous  Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Réunion de préparation pour la Rue aux enfants, rue pour tous

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Jeudi 2026-02-05

Participez à l’organisation de l’événment Rue aux enfants, rue pour tous 2026, mené en septembre par Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.

Rendez-vous à Ô9 (Rue des Douves) jeudi 5 février à 10h. .

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 o9.frseverac@gmail.com

Help organize the Rue aux enfants, rue pour tous 2026 event in September, run by Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.

