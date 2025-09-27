Réunion de présentation Atelier théâtral gratuit pour enfants Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Renseignez-vous & pré-inscrivez votre enfant à un futur atelier proposé les mercredis pour bouger, s’exprimer, imaginer et s’amuser !

Rejoignez Brigitte & Christine

Samedi 27 septembre, de 11h à 12h à la Manufacture des Capucins pour découvrir l’atelier que l’on souhaite vous proposer ! .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

