Réunion de prévention à la sécurité routière Espace Pluriel Jeunes Istres mercredi 17 septembre 2025.

Mercredi 17 septembre 2025.

Mercredi 15 octobre 2025.

Samedi 15 novembre 2025.

Samedi 20 décembre 2025. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-15 2025-12-20

Une rencontre dédiée à la sensibilisation des jeunes aux dangers de la route et aux bons réflexes à adopter, dispensé par un professionnel d’Addiction France.

Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19 contact@epj.fr

English :

A meeting dedicated to raising young people’s awareness of the dangers of the road and the right reflexes to adopt, led by a professional from Addiction France.

German :

Ein Treffen, das der Sensibilisierung von Jugendlichen für die Gefahren des Straßenverkehrs und die richtigen Verhaltensweisen gewidmet ist und von einem Fachmann von Addiction France abgehalten wird.

Italiano :

Un incontro dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sui pericoli della strada e sui giusti riflessi da adottare, tenuto da un professionista di Addiction France.

Espanol :

Un encuentro dedicado a sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros de la carretera y los reflejos que hay que adoptar, impartido por un profesional de Addiction France.

L’événement Réunion de prévention à la sécurité routière Istres a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme d’Istres