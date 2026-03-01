Réunion de prévention des escroqueries La Maison des Services du Val d’Amour Ounans
Réunion de prévention des escroqueries
La Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura
Début : 2026-03-10 09:30:00
fin : 2026-03-10
2026-03-10
La gendarmerie nationale interviendra le mardi 10 mars à la Maison des services du Val d’Amour à Ounans autour de la prévention des escroqueries. Vols, cambriolages, démarchages, cybercriminalité…, les risques sont de plus en plus nombreux au quotidien. Vous souhaitez obtenir des conseils de professionnels pour les reconnaitre ou les éviter, nous vous attendons à Ounans à 9h30.
N’oubliez pas de vous inscrire !
Maison des services du Val d’Amour
Tel 03 63 57 01 51
Mail france.services@valdamour.com
Public adultes .
