Réunion de prévention des escroqueries La Maison des Services du Val d’Amour Ounans

Réunion de prévention des escroqueries

La Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 09:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Réunion de prévention des escroqueries

La gendarmerie nationale interviendra le mardi 10 mars à la Maison des services du Val d’Amour à Ounans autour de la prévention des escroqueries. Vols, cambriolages, démarchages, cybercriminalité…, les risques sont de plus en plus nombreux au quotidien. Vous souhaitez obtenir des conseils de professionnels pour les reconnaitre ou les éviter, nous vous attendons à Ounans à 9h30.

N’oubliez pas de vous inscrire !

Maison des services du Val d’Amour

Tel 03 63 57 01 51

Mail france.services@valdamour.com

Public adultes .

La Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réunion de prévention des escroqueries

L’événement Réunion de prévention des escroqueries Ounans a été mis à jour le 2026-02-26 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR