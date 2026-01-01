Réunion de quartier France Croix Saint-Martin Vichy
Réunion de quartier France Croix Saint-Martin Vichy samedi 17 janvier 2026.
Réunion de quartier France Croix Saint-Martin
Parc du Soleil Vichy Allier
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Les 11 quartiers de Vichy organisent leurs réunions de quartier. Ces temps d’échange vous permettent d’évoquer les sujets du quotidien qui concernent votre quartier.
Parc du Soleil Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
English :
Vichy?s 11 neighborhoods are organizing neighborhood meetings. These get-togethers give you the opportunity to discuss everyday issues that concern your neighborhood.
