Réunion de quartier France Croix Saint-Martin

Parc du Soleil Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les 11 quartiers de Vichy organisent leurs réunions de quartier. Ces temps d’échange vous permettent d’évoquer les sujets du quotidien qui concernent votre quartier.

.

Parc du Soleil Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vichy?s 11 neighborhoods are organizing neighborhood meetings. These get-togethers give you the opportunity to discuss everyday issues that concern your neighborhood.

L’événement Réunion de quartier France Croix Saint-Martin Vichy a été mis à jour le 2026-01-02 par Vichy Destinations