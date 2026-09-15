Informations pratiques

Chartres

Réunion de quartier : Quartier Beaulieu

Avenue François-Mitterrand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-23 18:30:00

fin : 2026-11-23 20:30:00

Date(s) :

2026-11-23

Le maire de Chartres, Ladislas Vergne, et les élus de la ville, viennent à votre rencontre lors de réunions de quartier pour faire le point sur les projets en cours ou à venir, échanger librement sur vos attentes et vous présenter les comités de quartier que la municipalité souhaite mettre en place.

Ces réunions sont ouvertes à tous les habitants du quartier, sans inscription préalable. Venez nombreux, en famille ou entre voisins, pour partager vos idées et votre regard, car comme le résume le maire : « pour améliorer ensemble la vie de votre quartier, rencontrons-nous ! » .

Avenue François-Mitterrand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The mayor of Chartres, Ladislas Vergne, and the city’s elected officials will meet with you at neighborhood meetings to provide an update on current and upcoming projects, have an open discussion about your expectations, and introduce you to the neighborhood committees that the city plans to establi

L’événement Réunion de quartier : Quartier Beaulieu Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES