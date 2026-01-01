Réunion de quartier Thermal Salle des fêtes Maison des associations Vichy
Réunion de quartier Thermal Salle des fêtes Maison des associations Vichy mercredi 28 janvier 2026.
Réunion de quartier Thermal
Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Début : 2026-01-28 18:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Les 11 quartiers de Vichy organisent leurs réunions de quartier. Ces temps d’échange vous permettent d’évoquer les sujets du quotidien qui concernent votre quartier.
Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
English :
Vichy?s 11 neighborhoods are organizing neighborhood meetings. These get-togethers give you the opportunity to discuss everyday issues that concern your neighborhood.
