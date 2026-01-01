Réunion de quartier Vieux Vichy Centre Culturel de Vichy Vichy
Réunion de quartier Vieux Vichy Centre Culturel de Vichy Vichy mardi 27 janvier 2026.
Réunion de quartier Vieux Vichy
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 18:00:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Les 11 quartiers de Vichy organisent leurs réunions de quartier. Ces temps d’échange vous permettent d’évoquer les sujets du quotidien qui concernent votre quartier.
.
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vichy?s 11 neighborhoods are organizing neighborhood meetings. These get-togethers give you the opportunity to discuss everyday issues that concern your neighborhood.
L’événement Réunion de quartier Vieux Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-01-02 par Vichy Destinations