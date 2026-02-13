Réunion de réorganisation, UDOGEC 35, Rennes

Réunion de réorganisation Jeudi 9 avril, 18h00 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T18:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T18:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00

Nous organisons une réunion d’informations et d’échanges pour vous apporter les éclairages nécessaires à la prise de décision et aux démarches à engager par la suite. En effet, la réorganisation de votre établissement va engendrer des répercussions sur les emplois, sur les services et sur les finances.

Le programme :

La définition des besoins et ratios en terme de personnel

Les impacts financiers et économiques

Les démarches de prise de décision du Conseil d’administration et les procédures vis-à-vis du personnel

Cette réunion est dédiée exclusivement aux bénévoles d’OGEC et aux chefs d’établissement. Elle est proposée à tous les établissements pour qu’ils puissent anticiper plus facilement les changements possible du futur. A l’issue de cette réunion, des créneaux de RDV en visio et présentiel seront ouverts aux participants pour des entretiens individuels afin d’amorcer la procédure de réorganisation.

Jeudi 9 avril de 18h00 à 20h00

51 rue de Brest, Rennes – Salle Saint-Pierre

UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Votre établissement ferme une classe ? A des difficultés économiques ? Veut revoir son organisation ? L’UDOGEC 35 vous accompagne. ogec udogec

JustineAUDO