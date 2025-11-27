Réunion de sensibilisation : Protégez-vous contre les arnaques numériques Association APATD Paris

Cette réunion de sensibilisation a pour objectif d’apporter des conseils pratiques et accessibles afin de mieux se protéger dans l’univers numérique :

Comprendre l’importance des anti-virus et savoir les utiliser efficacement

Adopter les bonnes pratiques pour sécuriser son ordinateur, sa tablette ou son smartphone

Identifier les arnaques les plus fréquentes (appels, SMS, e-mails frauduleux)

Apprendre à distinguer les vrais messages des faux et éviter les pièges

Animée par l’Association APATD (Association Pour l’Assistance Totale à Domicile) – Groupe SOS Séniors, en partenariat avec l’Epace 19, cette rencontre se veut pédagogique et rassurante.

Elle permettra aux participants de renforcer leur vigilance et de gagner en autonomie face aux menaces numériques.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscription

au 01 53 19 87 00

ou par mail : helene.bourdon@groupe-sos.org

Nombre de participants limité à 12 personnes

Public adultes.

Association APATD 102 Boulevard Sérurier 75019 Paris

