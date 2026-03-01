Réunion Débat Complémentaires Santé Salle Barbara Le Mans

Réunion Débat Complémentaires Santé

Salle Barbara Allée de l’Aigle Noir Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:30:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

Date(s) :

2026-03-27

QUEL AVENIR POUR NOTRE PROTECTION SANTE ?

QUEL AVENIR POUR NOTRE PROTECTION SANTE

Débat animé par Grégory CARET, directeur de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que choisir.

Les intervenants :

Marie-Amandine STEVENIN, Présidente de l’UFC,

Nicolas DA SILVA, Economiste de la santé,

Stéphanie RABAUD, Chargée de mission Mutualité Française

Dominique DELARRAT, administrateur Mutualité Française .

Salle Barbara Allée de l’Aigle Noir Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 88 91 contact@sarthe.ufcquechoisir.fr

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English :

WHAT FUTURE FOR OUR HEALTH PROTECTION?

L’événement Réunion Débat Complémentaires Santé Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT72