Réunion Débat Complémentaires Santé Salle Barbara Le Mans
Réunion Débat Complémentaires Santé Salle Barbara Le Mans vendredi 27 mars 2026.
Réunion Débat Complémentaires Santé
Salle Barbara Allée de l’Aigle Noir Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:30:00
fin : 2026-03-27 19:30:00
Date(s) :
2026-03-27
QUEL AVENIR POUR NOTRE PROTECTION SANTE ?
QUEL AVENIR POUR NOTRE PROTECTION SANTE
Débat animé par Grégory CARET, directeur de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que choisir.
Les intervenants :
Marie-Amandine STEVENIN, Présidente de l’UFC,
Nicolas DA SILVA, Economiste de la santé,
Stéphanie RABAUD, Chargée de mission Mutualité Française
Dominique DELARRAT, administrateur Mutualité Française .
Salle Barbara Allée de l’Aigle Noir Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 88 91 contact@sarthe.ufcquechoisir.fr
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English :
WHAT FUTURE FOR OUR HEALTH PROTECTION?
L’événement Réunion Débat Complémentaires Santé Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT72