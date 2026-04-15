Réunion d’info : reprendre des études supérieures sans avoir le bac, c’est possible avec le DAEU. Jeudi 16 juillet, 11h00 sur inscription

Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaire option scientifique est équivalent au bac S. Il vous donne toutes les chances d’être reçu à l’université (BUT, Licence…) ou passer des concours.

**Vous avez un projet d’études universitaires mais vous n’avez pas le bac ? Vous souhaitez vous remettre à niveau pour intégrer une filière scientifique ?**

**Vous avez au moins 20 ans et avez interrompu vos études depuis au moins 2 ans ?**

**Le** [**DAEU-B**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/daeu-b) **est un diplôme national équivalent au baccalauréat.** Il donne accès à des études supérieures en **sciences**, **technologies**, **santé**.

Le DAEU-B combine des **matières scientifiques** (mathématiques, SVT, chimie, physique) et des **enseignements professionnalisants** comme la comptabilité, l’informatique, la logistique, la qualité ou encore le génie civil.

Le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) est une véritable seconde chance pour celles et ceux qui ont quitté le système scolaire avant l’obtention du baccalauréat et souhaitent renouer avec les études.

La formation est proposée **100% à distance** ou en **hybride** (distanciel + cours du soir ou du samedi en présentiel)

### **Le DAEU-B vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ?**

Avant de candidater au DAEU-B **il est indispensable de participe à une réunion d’information** en ligne. Cette réunion d’information vous permettra de mieux cerner les attendus du diplôme et de bien préparer votre candidature.

► [**JE M’INSCRIS pour en savoir plus sur le DAEU-B**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/daeu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T12:00:00.000+02:00

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https://formation-continue.univ-rennes.fr/daeu



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