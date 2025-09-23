[REUNION D’INFO] Reprendre ses études et/ou valider ses acquis 23 septembre 2025 – 9 avril 2026 Participation libre, inscription obligatoire

Obtenez toutes les informations pour démarrer votre démarche !

Dans un monde professionnel en constante évolution, obtenir un diplôme ou renforcer ses compétences à un âge adulte est devenu une étape incontournable. Que ce soit pour débuter une reconversion professionnelle ou actualiser ses compétences, la formation continue offre une opportunité de se réinventer.

Nos options de formation flexibles et l’accompagnement individualisé proposé par le Service Formation Continue et Alternance (SFCA) vous permettront de concilier vie personnelle, emploi et apprentissage !

Le SFCA vous propose de participer à une **réunion d’information collective** sur la **reprise d’études et/ou la validation des acquis** !

### **Dates des réunions d’information :**

* mardi 23 septembre 2025 – de 11h00 à 12h00 : exceptionnellement en présentiel, pendant le salon « 24h pour l’emploi » au Couvent des Jacobins à Rennes

* vendredi 17 octobre 2025, de 11h00 à 12h30

* mercredi 12 novembre 2025 – de 9h45 à 10h45 : exceptionnellement en présentiel, pendant la Journée porte ouverte du SFCA « Nouvelle Vie Professionnelle », au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) à Rennes

* jeudi 13 novembre 2025, de 11h00 à 12h30

* vendredi 12 décembre 2025, de 11h00 à 12h30

* vendredi 16 janvier 2026, de 11h00 à 12h30

* vendredi 27 février 2026, de 11h00 à 12h30

* lundi 23 mars 2026, de 11h00 à 12h30

* jeudi 9 avril 2026, de 11h00 à 12h30

**Lien de connexion** : inclus dans le mail de confirmation de votre inscription.

**Publics concernés** : les professionnel.les salarié.es, les demandeur.euses d’emploi, les professions libérales, les indépendant.es et les étudiant.es.

### **Deux conseillères de la formation continue vous guideront pour repérer :**

* Les **moyens** d’accès à un diplôme ou à un bloc de compétences

* Les **interlocuteurs** qui vous accompagneront dans votre parcours

* Les **ressources** et liens utiles pour poursuivre votre démarche

* Les **financements** possibles

### **Toutes nos formations sont ouvertes à la formation continue !**

Avant de participer à une réunion d’information, trouvez votre formation parmi les 9 domaines d’enseignement : [**Je trouve ma formation !**](https://formations.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T12:30:00.000+02:00

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https://formation-continue.univ-rennes.fr/formulaire-dinscription-reunion-dinformation-reprendre-ses-etudes-et-valider-ses-acquis



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