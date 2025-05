RÉUNION D’INFO SUR LE TDAH – Grenade, 13 juin 2025 07:00, Grenade.

A l’occasion de la journée nationale de sensibilisation au TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité), la bibliothèque accueille une réunion d’information avec l’association « TDAH, pour une égalité des chances ». Claire Godet, membre de l’association, animera la réunion.

Toute personne concernée ou intéressée par le TDAH, à titre professionnel ou personnel, est bienvenue à cette soirée, qui se déroulera en plusieurs temps

1. Mini-conférence (environ 15 minutes) « Le TDAH, quésaco ? ».

2. Tables rondes participatives, pour mieux comprendre le TDAH et échanger autour de 4 thématiques. En petits groupes, les participants tourneront de table en table toutes les 15 minutes, puis seront invités à noter leurs questions et partager leurs expériences sur ces thèmes

– Le parcours diagnostique et les prises en charge ;

– Le TDAH à l’âge adulte ;

– TDAH et école ;

– Accompagner son enfant avec un TDAH.

3. Un temps collectif permettra de revenir sur les échanges et d’apporter des réponses (entre 15 et 30 minutes).

4. Un moment de partage clôturera la soirée autour d’un verre. 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@mairie-grenade.fr

English :

To mark national ADHD (Attention Deficit Disorder with or without Hyperactivity) awareness day, the library is hosting an information meeting with the association « TDAH, pour une égalité des chances ». Claire Godet, a member of the association, will lead the meeting.

German :

Anlässlich des nationalen Tages zur Sensibilisierung für ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität) findet in der Bibliothek eine Informationsveranstaltung mit dem Verein « ADHS, pour une égalité des chances » statt. Claire Godet, Mitglied des Vereins, wird die Veranstaltung leiten.

Italiano :

In occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sull’ADHD (Disturbo da deficit di attenzione con o senza iperattività), la biblioteca ospita un incontro informativo con l’associazione « TDAH, pour une égalité des chances ». Claire Godet, membro dell’associazione, presiederà l’incontro.

Espanol :

Con motivo del Día Nacional de Concienciación sobre el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad), la biblioteca organiza una reunión informativa con la asociación « TDAH, por una igualdad de oportunidades ». Claire Godet, miembro de la asociación, presidirá la reunión.

