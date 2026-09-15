Réunion d’information – appel à volontaires Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc
mardi 15 septembre 2026 · Maison Régionale des Arts de la Table · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
Réunion d’information – appel à volontaires
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Dans le cadre d’un projet de visite immersive et théâtralisée, la Maison Régionale des Arts de la Table recherche des volontaires.
Que vous ayez une âme de comédien ou êtes plus un acteur technique, de nombreux profils sont recherchés.
Une réunion d’information se tient afin de vous présenter le projet et de récolter vos candidatures. .
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 arts.de.la.table@wanadoo.fr
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English : Réunion d’information – appel à volontaires
L’événement Réunion d’information – appel à volontaires Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Arnay-Liernais
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