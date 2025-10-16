Réunion d’information Atelier “Bien chez soi” COSEC Dinard

Réunion d’information Atelier “Bien chez soi” COSEC Dinard jeudi 16 octobre 2025.

Réunion d’information Atelier “Bien chez soi”

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Acteur de L’économie sociale et solidaire ; SOLIHA (anciennement PACT ARIM) est le premier mouvement associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat. Présent depuis 60 ans, l’association a souhaité s’engager dans des démarches de prévention collectives afin de prévenir les risques de chutes, anticiper les aménagements du logement, accompagner les retraités à acquérir les comportements du Bien vieillir, créer du lien social et lutter contre l’isolement….

L’objectif principal de l’atelier Bien chez soi est de sensibiliser les retraités via de la prévention positive sur les comportements du bien vieillir afin de préserver un maximum Ieur autonomie au sein d’un logement sain, économe, sûr et confortable. Animés par un ergothérapeute, des spécialistes habitat et écohabitat ; Ils y trouveront astuces et conseils personnalisés, à travers des ateliers interactifs, concrets, ludiques et conviviaux.

Atelier GRATUIT car financé par les Caisses de retraite et le département afin de préserver un maximum votre capital santé.

Une réunion d’information et de découverte de l’atelier est organisée le jeudi 16 octobre 2025 à 15h, au COSEC de Dinard 29 rue Gouyon Matignon 35800 DINARD par SOLIHA Bretagne en partenariat avec la commune de Dinard et le CLIC de la côte d’émeraude et soutenue par la Conférence des Financeurs, l’ARS et les Caisses de retraites.

Un moment de convivialité sera offert afin de poursuivre les échanges et permettre les inscriptions pour cet atelier.

PROGRAMME:

Les objectifs de cet atelier pratique et ludique sont:

– de sensibiliser les séniors aux problématiques de l’aménagement du logement, des bons gestes et postures, des accessoires innovants et de l’habitat durable de les informer sur les acteurs

– d’encourager les aménagements préventifs dans les logements et de créer du lien social sur les ateliers

L’atelier se décline en 5 séances de 2h et réunissent 12 à 15 retraitées,

Les séances sont animées par une ergothérapeute et experts de l’habitat, au sein de la commune de St Hélène, partenaire du dispositif.

Les ateliers se dérouleront les jeudis après-midi: 6-13-20-27 novembre et 4 décembre.

Les thèmes sont les suivants

Séance 1 Un logement pratique et facile à vivre ; astuces et conseils

Séance 2 Ëtre bien chez soi ; les bons gestes et postures au quotidien

Séance 3 Facilitez-vous la vie ; le secret des accessoires innovants

Séance 4 L’habitat durable ; les relations habitat santé

Séance 5 L’aménagement du logement et les aides existantes

Gratuit

Inscriptions et renseignements possible auprès de auprès de SOLIHA prevention35@soIiha-bretagne.fr

ou de votre CCAS 02.99.46.50.99 (Possibilité de s’inscrire directement à I’atelier sans venir à la conférence) .

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réunion d’information Atelier “Bien chez soi” Dinard a été mis à jour le 2025-09-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme