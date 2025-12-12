Réunion d’information Atelier équilibre Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 16 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Du 13 JANVIER au 24 MARS, les mardis et certains vendredis, nous vous proposons le programme “l’équilibre, c’est le pied”, destiné aux personnes de plus de 60 ans.

Ce programme est composé de 12 séances d’1h30 à 2h, animées par un éducateur en activité physique, un pédicure-podologue expert et des étudiants en formation comprenant :

– une évaluation personnalisée de l’équilibre,

– des exercices en groupe,

– des suggestions d’exercices à domicile

– des conseils pratiques sur le chaussage,

– les soins quotidiens,

– la posture, …

pour que chacun prenne conscience de l’importance de la santé des pieds dans le maintien de l’équilibre statique et dynamique.

**Plus d’informations lors de la réunion d’information du mardi 16 DECEMBRE à 14h à la Maison de Quartier Bellangerais.**

Plutôt intéressés par des séances de vélo-santé (sur vélo d’appartement) ? Un éducateur de Roazhon Mobility sera présent lors de cette réunion d‘information pour présenter ce programme qui se déroulera du 7 janvier au 25 mars au Pôle Associatif de la Marbaudais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T15:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine