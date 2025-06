Réunion d’information – Salle Gobetti (Hexagone) Autun 19 juin 2025 18:30

Saône-et-Loire

Réunion d'information Salle Gobetti (Hexagone) 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 20:00:00

2025-06-19

L’École de Production EDPM58, spécialisée dans les métiers de la scierie et de la transformation du bois, organise une réunion publique destinée à faire connaître la filière forêt-bois ainsi que les formations concrètes et porteuses d’avenir que nous proposons aux jeunes dès 15 ans.

Ces rencontres s’adressent à :

Parents et familles souhaitant découvrir des parcours professionnels concrets pour leurs enfants,

Jeunes en recherche d’un métier spécialisé dans un secteur qui recrute,

Professionnels, entreprises, élus et (futurs) clients curieux d’en savoir plus sur la filière et notre pédagogie,

Toute personne intéressée par la valorisation du bois, ressource locale et d’avenir. .

Salle Gobetti (Hexagone) 2 Bd Frédéric Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 03 17 06 vsc@edpm58.fr

