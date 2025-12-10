Réunion d’Information Avarap HEC Alumni Paris Lundi 15 décembre, 18h30 sur inscription

Réunion d’Information Avarap par HEC Alumni

Un cycle d’accompagnement en groupe avec la méthode AVARAP pour décrocher votre prochaine opportunité. Structurez votre démarche, partagez vos expériences pour concrétiser votre projet d’évolution professionnelle.

Vous souhaitez faire le bilan pour aller vers de nouveaux horizons et dynamiser votre démarche de transition professionnelle ? Vous cherchez une aventure humaine avec d’autres alumni HEC pour éprouver une méthode rigoureuse qui a fait ses preuves ?

L’AVARAP propose une méthode d’accompagnement reconnue, pour les cadres en recherche d’emploi ou en réorientation de carrière, qui s’appuie sur la dynamique du travail en groupe.

Le programme s’adresse aux diplômés avec au moins 5 ans d’expérience, il se déroule en groupes de 12 à 14 personnes, EN LIGNE, sur une durée d’environ 6-7 mois.

Ne manquez pas la prochaine réunion d’information (gratuite) pour en savoir plus :

Lundi 15 décembre de 18h30 à 19h30 – En ligne

Cette réunion sera animée par Christine Labbé, vice-présidente de l’AVARAP, Association créatrice de cette méthodologie, accompagnée par le parrain. Le groupe commencera le mardi 6 janvier 2026. Ce groupe se déroulera en ligne.

Cette formation est faite pour vous si vous cherchez à …

– dynamiser votre réorientation professionnelle / recherche d’emploi

– éprouver une méthode rigoureuse qui a fait ses preuves (la méthode AVARAP a déjà accompagné plus de 18 000 cadres)

– Vivre une aventure humaine porteuse de sens.

Qu’est-ce que l’AVARAP ?

L’AVARAP est une association qui accompagne les cadres dans leur recherche d’emploi ou réorientation de carrière. L’association propose une méthode d’accompagnement originale qui s’appuie sur la dynamique du travail en groupe.

Dans ce cadre, le séminaire Avarap est destiné essentiellement aux diplômés du groupe HEC ayant au moins 5 ans d’expérience, il se déroule en groupes de 12 à 14 personnes sur une durée d’environ 6-7 mois.

