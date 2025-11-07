Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réunion d’information Cambriolage & escroquerie Salle des Fêtes Erquy

Réunion d’information Cambriolage & escroquerie Salle des Fêtes Erquy vendredi 7 novembre 2025.

Réunion d’information Cambriolage & escroquerie

Salle des Fêtes 11 Square de L Hôtel de ville Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 15:00:00
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Réunion d’information pour apprendre les bons réflexes face aux cambriolages et aux escroqueries en ligne, animée par la Gendarmerie de Pléneuf-Val-André et la Police Municipale d’Erquy.   .

Salle des Fêtes 11 Square de L Hôtel de ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réunion d’information Cambriolage & escroquerie Erquy a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor