Réunion d’information Cambriolage & escroquerie
Salle des Fêtes Erquy
7 novembre 2025 15:00:00
2025-11-07
Réunion d’information pour apprendre les bons réflexes face aux cambriolages et aux escroqueries en ligne, animée par la Gendarmerie de Pléneuf-Val-André et la Police Municipale d’Erquy. .
Salle des Fêtes 11 Square de L Hôtel de ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64
