Réunion d’information Cambriolage & escroquerie Salle des Fêtes Erquy

Réunion d’information Cambriolage & escroquerie

Salle des Fêtes 11 Square de L Hôtel de ville Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07 15:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Réunion d’information pour apprendre les bons réflexes face aux cambriolages et aux escroqueries en ligne, animée par la Gendarmerie de Pléneuf-Val-André et la Police Municipale d’Erquy. .

Salle des Fêtes 11 Square de L Hôtel de ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

