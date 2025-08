Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris

Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris Mardi 2 septembre, 18h00 sur inscription

Réunion d’information : Certificat administrateur de l’aéronautique, du spatial et du transport aérien (AASTRA)

L’IFA, l’ENAC et ISAE SUPAERO se sont associés pour concevoir un parcours de formation adapté aux Administrateurs de l’Aéronautique, du Spatial et du Transport Aérien.

Dans un contexte de plus en plus complexe, ce certificat est conçu pour répondre aux spécificités du secteur aéronautique, spatial et du transport aérien. Apportant un contenu complet sur les enjeux de la mission de l’administrateur siégeant au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise du secteur, il vise à développer les compétences fondamentales de la gouvernance tant sur le plan technique que sur le plan comportemental.

Ce webinar sera l’occasion pour vous d’en savoir davantage sur le programme de cette formation.

La promotion 3 du certificat AASTRA se déroulera à partir du 20 octobre 2025, cliquez ici pour en savoir plus dès maintenant !

L’aérien est un secteur d’excellence français. Selon l’INSEE, il représente en 2020, presque 5% du PIB, un CA de plus de 100 milliards et 350 000 emplois directs. C’est un secteur spécifique, fortement régulé au niveau mondial, européen et national compte tenu des exigences de sécurité et de sûreté. Malgré une libéralisation récente au sein de l’Union européenne sur le plan économique, le contexte international renforce l’exigence d’une attention particulière sur les questions de défense et de souveraineté.

L’exercice d’un mandat d’administrateur est devenu une activité professionnelle à part entière, tant par les responsabilités encourues à titre personnel, que par sa contribution déterminante au pilotage et au succès de l’entreprise. Les exigences en gouvernance s’accroissent et les administrateurs se doivent d’avoir une vision claire de leurs missions et responsabilités, de maîtriser une large palette de compétences et de faire preuve d’intelligence relationnelle avec les autres membres du conseil et les dirigeants.

AASTRA vous permet de développer les outils, les connaissances et les compétences que tout administrateur doit posséder pour exercer son mandat. Ce certificat répond aussi aux enjeux d’internationalisation et de diversification des conseils. La formation permet l’acquisition et l’utilisation de règles de bonnes pratiques basées sur une démarche éthique et déontologique pour l’exercice d’un mandat organisé, efficace et compétent au sein de conseils d’administration ou de conseils de surveillance. Le certificat AASTRA vous permet de vous inscrire dans une démarche adaptée à la spécificité, à la complexité et aux évolutions de l’écosystème du transport aérien vous permettant de développer un esprit d’ouverture et de réseau.

