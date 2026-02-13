Réunion d’information CHAM, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Réunion d’information CHAM Lundi 9 mars, 18h00 Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T18:00:00+01:00 – 2026-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T18:00:00+01:00 – 2026-03-09T19:00:00+01:00

Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières 10 rue Madame de Sévigné, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « crd@ardenne-metropole.fr »}]

Venez vous informer sur le parcours CHAM. cham musique