Réunion d’information collective Formation Agent de Service avec l’INHNI Agence RENNES SUD Bruz

France Travail et l’INHNI de Bruz vous reçoivent le 16 septembre (ou le 18 si complet) pour vous informer sur la formation Agent de service qui aura lieu dans le cadre d’une POEC – Préparation opé…

France Travail et l’INHNI de Bruz vous reçoivent le 16 septembre (ou le 18 si complet) pour vous informer sur la formation Agent de service qui aura lieu dans le cadre d’une POEC – Préparation opérationnelle à l’EMPLOI. Le démarrage est prévu le 29 septembre pour une fin le 28 novembre.L’agent de service réalise des prestations d’entretien courant manuel : dépoussiérage, lavage, séchage et désinfection sur tous types de sols et de mobilier. Il utilise des matériels et produits professionnels tels que balais professionnels, aspirateurs, chariots, produits de nettoyage. Il intervient notamment dans des bureaux, centres commerciaux, théâtres, musées, aéroports.Un niveau A1 en Français serait l’idéal. Si le niveau est inférieur il faut être en capacité de comprendre des consignes de travail simples.

9h00 : accueil des participants9h15 : démarrage de la réunion d’information12h00-12h30: Temps Questions-réponsesA savoir: les personnes qui seront intéressées devront se libérer une demi-journée la semaine suivante pour un entretien avec l’INHI dans le cadre d’un pré positionnement qui validera la motivation et les critères requis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T12:30:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine