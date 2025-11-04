Réunion d’information collective : Projet Parcours vers l’emploi Le Puy-en-Velay – Agence LE PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay

Réunion d’information collective : Projet Parcours vers l’emploi Mardi 4 novembre, 13h00 Le Puy-en-Velay – Agence LE PUY EN VELAY Haute-Loire

Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Chers participants, Nous sommes ravis de vous inviter à une réunion d’information collective concernant le lancement du projet Parcours vers l’emploi . Objectif du Projet Parcours vers l’emploi a pour objectif de remobiliser des demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail grâce à des activités sportives et pédagogiques, favorisant l’inclusion sociale et professionnelle.

Nous vous présenterons le projet Parcours vers l’emploi qui aura lieu les 17, 18, 24 et 25 novembre en partenariat avec

Le Puy-en-Velay – Agence LE PUY EN VELAY 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514681 »}]

