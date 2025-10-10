Réunion d’information Comment bien choisir son système de chauffage et de production d’eau chaude ? Fabrique du Monde Rural Combeaufontaine

Début : 2025-10-10 18:00:00

Pas simple de bien choisir son système de chauffage et/ou de production d’eau chaude investissement nécessaire, impact écologique, coût des énergies, aides financières possibles, praticité d’utilisation, coût de l’entretien, place nécessaire …

Cette réunion d’information, organisée par l’ADERA, permettra d’aborder tous ces aspects, pour que vous puissiez faire les bons choix en fonction de votre logement, de vos attentes et de vos contraintes.

Plus d’informations et inscription https://adera.asso.fr/10-octobre-2025-choix-chauffage-ecs/ .

Fabrique du Monde Rural 47 Grande Rue Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 contact@adera.asso.fr

