Réunion d’information copropriétés CC Grand Pontarlier Pontarlier jeudi 26 mars 2026.
CC Grand Pontarlier 22 rue Pierre Dechanet Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26 20:00:00
2026-03-26
Vous faites partie d’une copropriété et souhaitez vous renseigner sur le fonctionnement et les obligations, sur les aides mobilisables pour la rénovation énergétique et poser vos questions à des experts sur le sujet ? Venez suivre cette réunion d’information générale à destination de tout public. .
CC Grand Pontarlier 22 rue Pierre Dechanet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 81 23 33 opah@ccgp.fr
