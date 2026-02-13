Réunion d’information en visio – Formation Accompagnant Éducatif et Social – IRTS Melun Parmentier, IRTS Melun Parmentier, Melun
Réunion d'information en visio – Formation Accompagnant Éducatif et Social – IRTS Melun Parmentier Mardi 24 février, 17h00 IRTS Melun Parmentier Seine-et-Marne
Découvrez la formation Accompagnant Éducatif et Social (AES) lors de notre réunion d’information en visio. Une belle occasion de découvrir la formation et avancer concrètement dans votre projet.
Au programme : découverte de la formation AES, présentation du métier, information sur l’admission et le financement et un temps de questions-réponses… bref, tout ce qu’il faut savoir.
Mardi 24 février 2026
⏰ De 17h à 18h
En visio via Microsoft Teams
