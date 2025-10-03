Réunion d’information et entretiens de recrutement « RENOVAL, Créateur d’Avenir » Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas

Réunion d’information et entretiens de recrutement « RENOVAL, Créateur d’Avenir » Espace Jean Duffard Salle L’Oustau Valréas vendredi 3 octobre 2025.

Réunion d’information et entretiens de recrutement « RENOVAL, Créateur d’Avenir »

Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Envie d’une opportunité d’emploi? Rejoins l’équipe et son projet! Ouvert aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux jeunes de 18 à 25 ans peu qualifiés, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes reconnues travailleurs handicapés.

.

Espace Jean Duffard Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 39 renoval@mairie-valreas.fr

English :

Looking for a job opportunity? Join the team and its project! Open to long-term jobseekers, low-skilled young people aged 18 to 25, RSA recipients and people recognized as disabled workers.

German :

Lust auf eine Arbeitsgelegenheit? Schließe dich dem Team und seinem Projekt an! Offen für Langzeitarbeitssuchende, gering qualifizierte Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, RSA-Empfänger und Personen mit einer anerkannten Behinderung.

Italiano :

Cercate un’opportunità di lavoro? Unisciti al team e al suo progetto! Aperto a persone in cerca di lavoro da lungo tempo, giovani dai 18 ai 25 anni con poche qualifiche, beneficiari di RSA e persone riconosciute come lavoratori disabili.

Espanol :

¿Busca una oportunidad laboral? ¡Únase al equipo y a su proyecto! Abierto a demandantes de empleo de larga duración, jóvenes de 18 a 25 años con escasa cualificación, beneficiarios del RSA y personas reconocidas como trabajadores discapacitados.

L’événement Réunion d’information et entretiens de recrutement « RENOVAL, Créateur d’Avenir » Valréas a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes