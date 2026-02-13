Réunion d’information et webinaires du Social, Diplôme d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES), IRFASE, Évry

Réunion d’information et webinaires du Social, Diplôme d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) Mardi 17 mars, 10h00 IRFASE Essonne

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T12:00:00+01:00

Vous avez des questions sur le métier, le diplôme et la formation d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) à l’IRFASE ?

Participez à notre réunion d’information et webinaire la formation du social et venez échanger avec les équipes pédagogiques :

Au programme :

Qu’est ce qu’un.e AES ?

La durée du parcours de formation ?

Quels sont les cours ?

Il ya des stages ?

Quels sont les champs d’intervention et les possibilités d’évolution ?

Puis je m’inscrire en alternance ?

IRFASE 5, Terrasses de l’Agora – 91034 EVRY COURCOURONNES CEDEX Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/8K422PmcLX »}] https://forms.office.com/e/8K422PmcLX

Rendez vous avec nos équipes et découvrez la formation AES. Evènement en format mixe (présentiel et distanciel) les : 17 mars 2026 de 10h à 12h,19 mai 2026 de 10h à 12h et 5 juin 2026 de 10h à 12h