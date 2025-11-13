Réunion d’information – Événement « Découverte et Recrutement des Métiers de l’Industrie (Électrique, Électronique, électromécanique, usinage Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE Nîmes

Réunion d’information – Événement « Découverte et Recrutement des Métiers de l’Industrie (Électrique, Électronique, électromécanique, usinage Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE Nîmes jeudi 13 novembre 2025.

Début : 2025-11-13T09:30:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la préparation de l’événement Découverte et Recrutement des Métiers de l’Industrie Électrique, Électronique et Électromécanique qui se tiendra le fin novembre à Nîmes, une réunion d’information est organisée afin de présenter le déroulé, les objectifs et les acteurs impliqués. Cette rencontre a pour objectif de : Présenter le programme, Préciser les modalités d’organisation , Répondre à vos questions Valider les inscriptions pour fin novembre

Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE 30900 Nîmes Nîmes 30907 Carémeau Gard Occitania

